Песков счёл некорректным вопрос о ядерном ответе на теракт на Крымском мосту
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса о задействовании ядерной доктрины в связи с терактом на Крымском мосту является неверной.
"Нет. Совсем неверная постановка вопроса", — ответил Песков на вопрос РИА "Новости" о возможности задействования Россией ядерного потенциала и о том, подпадает ли теракт на Крымском мосту под действие ядерной доктрины.
В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СК, погибло три человека, сегодня СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее "терактом против критически важной гражданской инфраструктуры РФ", заказчиками которого являлись украинские спецслужбы.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов