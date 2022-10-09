Песков счёл некорректным вопрос о ядерном ответе на теракт на Крымском мосту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса о задействовании ядерной доктрины в связи с терактом на Крымском мосту является неверной.

"Нет. Совсем неверная постановка вопроса", — ответил Песков на вопрос РИА "Новости" о возможности задействования Россией ядерного потенциала и о том, подпадает ли теракт на Крымском мосту под действие ядерной доктрины.