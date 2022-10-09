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9 октября, 18:42

Песков счёл некорректным вопрос о ядерном ответе на теракт на Крымском мосту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса о задействовании ядерной доктрины в связи с терактом на Крымском мосту является неверной.

"Нет. Совсем неверная постановка вопроса", — ответил Песков на вопрос РИА "Новости" о возможности задействования Россией ядерного потенциала и о том, подпадает ли теракт на Крымском мосту под действие ядерной доктрины.

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В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СК, погибло три человека, сегодня СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее "терактом против критически важной гражданской инфраструктуры РФ", заказчиками которого являлись украинские спецслужбы.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Артур Белкин

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