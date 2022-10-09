Украину уличили в подрыве всех мостов и минировании дорог у границы с Белоруссией
Глава Госпогранкомитета Белоруссии: Украина взорвала мосты и заминировала дороги у границы
Украина взорвала практически все мосты и заминировала дороги в районе границы с Белоруссией, сообщил в эфире телеканала СТВ председатель Госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо.
"Обстановка на Южном направлении сложная. <...> На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, автомобильные и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы", — заявил Лаппо.
По его словам, с украинской стороны на дороги выходят местные пограничники и представители территориальной обороны, которые иногда стреляют в воздух и целятся в белорусских пограничников. Кроме того, проводится регулярная разведка с воздуха.
Ранее Минск заявил о возможном ударе ВСУ по Белоруссии, после чего МИД страны вручил послу Украины соответствующую ноту. Однако в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что информация "не соответствует действительности", и назвали это "российской провокацией".
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