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9 октября, 18:29
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Украину уличили в подрыве всех мостов и минировании дорог у границы с Белоруссией

Глава Госпогранкомитета Белоруссии: Украина взорвала мосты и заминировала дороги у границы

Украина взорвала практически все мосты и заминировала дороги в районе границы с Белоруссией, сообщил в эфире телеканала СТВ председатель Госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо.

"Обстановка на Южном направлении сложная. <...> На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, автомобильные и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы", — заявил Лаппо.

По его словам, с украинской стороны на дороги выходят местные пограничники и представители территориальной обороны, которые иногда стреляют в воздух и целятся в белорусских пограничников. Кроме того, проводится регулярная разведка с воздуха.

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Обложка ©

Getty Images / Andriy Andriyenko / SOPA Images / LightRocket

Артур Белкин
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