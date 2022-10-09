Украину уличили в подрыве всех мостов и минировании дорог у границы с Белоруссией

Украина взорвала практически все мосты и заминировала дороги в районе границы с Белоруссией, сообщил в эфире телеканала СТВ председатель Госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо.

"Обстановка на Южном направлении сложная. <...> На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, автомобильные и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы", — заявил Лаппо.

По его словам, с украинской стороны на дороги выходят местные пограничники и представители территориальной обороны, которые иногда стреляют в воздух и целятся в белорусских пограничников. Кроме того, проводится регулярная разведка с воздуха.