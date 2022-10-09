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Регион
Опубликовано 9 октября 2022, 18:12
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Военнопленный рассказал, что бойцы ВСУ используют Starlink для связи с командными пунктами

Система интернет-связи Starlink нужна украинским военным для того, чтобы иметь связь с командными пунктами, и является в этой связи крайне важной. Об этом рассказал журналистам пленный боец 103-й отдельной бригады теробороны Украины Остап Коцюба.

"Это спутниковый интернет — точка доступа. Там использовались IP-телефоны, так осуществлялась связь там, где были командные пункты. А в окопы на несколько километров тянулась обычная телефонная связь. Помогала эта связь между батальоном и управлением бригады", — объяснил военнопленный.

По словам Коцюбы, подобный вид связи помогает во время боевых действий, а в случае повреждения системы её тут же пытаются отремонтировать подручными средствами.

В Крыму призвали Маска лишить Украину сети Starlink, используемой в военных целях
В Крыму призвали Маска лишить Украину сети Starlink, используемой в военных целях

Ранее Лайф сообщал, что украинские военные жалуются на перебои в работе спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Сам предприниматель отказался как-либо комментировать данную информацию.

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Getty Images / Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket

Артур Белкин
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