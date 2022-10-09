Военнопленный рассказал, что бойцы ВСУ используют Starlink для связи с командными пунктами

Система интернет-связи Starlink нужна украинским военным для того, чтобы иметь связь с командными пунктами, и является в этой связи крайне важной. Об этом рассказал журналистам пленный боец 103-й отдельной бригады теробороны Украины Остап Коцюба.

"Это спутниковый интернет — точка доступа. Там использовались IP-телефоны, так осуществлялась связь там, где были командные пункты. А в окопы на несколько километров тянулась обычная телефонная связь. Помогала эта связь между батальоном и управлением бригады", — объяснил военнопленный.