9 октября стало вторым среди самых тёплых дней осени в Москве

Воскресенье, 9 октября, стало вторым среди самых тёплых дней осени, об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Первое место заняло 16 сентября, когда воздух прогрелся до 17,2 градуса тепла.

"Температура сегодня днём оказалась второй по теплу за всю осень — 16,8 градуса. Максимальная температура была 16 сентября. Это, конечно, характеристика золотой осени, которая началась в пятницу", — отметил Вильфанд.