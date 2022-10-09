Помпео обрушился с критикой на Байдена из-за слов о "ядерном армагеддоне"

Бывший госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в эфире Fox News назвал безрассудными слова президента страны Джо Байдена о "ядерном армагеддоне" и существующих рисках.

"Во-первых, эти высказывания безрассудны. Более важно то, что это, возможно, свидетельствует об одном из самых серьёзнейших провалов во внешней политике за последние десятилетия", — заявил Помпео.