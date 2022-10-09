НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 октября, 18:15

Помпео обрушился с критикой на Байдена из-за слов о "ядерном армагеддоне"

Экс-госсекретарь США Помпео раскритиковал Байдена из-за слов о "ядерном армагеддоне"

<p>Майк Помпео и Джо Байден. Фото © Getty Images / Laszlo Balogh, Chip Somodevilla</p>

Майк Помпео и Джо Байден. Фото © Getty Images / Laszlo Balogh, Chip Somodevilla

Бывший госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в эфире Fox News назвал безрассудными слова президента страны Джо Байдена о "ядерном армагеддоне" и существующих рисках.

"Во-первых, эти высказывания безрассудны. Более важно то, что это, возможно, свидетельствует об одном из самых серьёзнейших провалов во внешней политике за последние десятилетия", — заявил Помпео.

По словам дипломата, подобные заявления главы Белого дома представляют "ужасный риск" для всех жителей США.

Белый дом не видит причин для приведения ядерных сил в боевую готовность

Белый дом не видит причин для приведения ядерных сил в боевую готовность

Ранее Байден заявил, что мир сейчас впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия. При этом он признался, что не может представить ситуацию, при которой его задействование "не закончилось бы армагеддоном". Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова Байдена не опирались на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. Заявление президента США озадачило и американских силовиков.

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров