Помпео обрушился с критикой на Байдена из-за слов о "ядерном армагеддоне"
Экс-госсекретарь США Помпео раскритиковал Байдена из-за слов о "ядерном армагеддоне"
Майк Помпео и Джо Байден. Фото © Getty Images / Laszlo Balogh, Chip Somodevilla
Бывший госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в эфире Fox News назвал безрассудными слова президента страны Джо Байдена о "ядерном армагеддоне" и существующих рисках.
"Во-первых, эти высказывания безрассудны. Более важно то, что это, возможно, свидетельствует об одном из самых серьёзнейших провалов во внешней политике за последние десятилетия", — заявил Помпео.
По словам дипломата, подобные заявления главы Белого дома представляют "ужасный риск" для всех жителей США.
Ранее Байден заявил, что мир сейчас впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия. При этом он признался, что не может представить ситуацию, при которой его задействование "не закончилось бы армагеддоном". Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что слова Байдена не опирались на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. Заявление президента США озадачило и американских силовиков.
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