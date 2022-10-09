В США объяснили полёт самолёта-разведчика над местом взрыва на "Северных потоках"
В командовании ВМС США по Европе и Африке заявили, что американский самолёт-разведчик, находившийся над "Северными потоками" после диверсии, выполнял плановый полёт. Там подчеркнули, что такие вылеты с баз союзников — частая практика.
"Самолёт P-8A Poseidon ВМС США, показанный в данных слежениях, совершал обычный морской разведывательный полёт в Балтийском море, не связанный с утечками из трубопроводов "Северный поток", — заявили в военном ведомстве РИА "Новости".
Напомним, что 26 сентября стало известно о резком падении давления на нитке "А" "Северного потока – 2". Позже подобное было зафиксировано и на двух нитках "Северного потока – 1". В свою очередь, появилась версия о диверсии на трубопроводах. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, в произошедшем прослеживается рука Запада.
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