В Энергодаре восстановили электроснабжение
В Администрации Энергодара сообщили о восстановлении энергоснабжения города
Энергодар. Фото © Telegram / Владимир Рогов
Власти Энергодара сообщили о возобновлении энергоснабжения города, нарушенного ранее обстрелом со стороны ВСУ. Как говорится в телеграм-канале администрации города, позже планируется восстановить подачу воды и работу сотовой связи.
"Проведена работа по восстановлению электроснабжения города. В квартирах вновь появилась электроэнергия", — говорится в сообщении.
Ранее Энергодар оказался обесточен из-за артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что в результате попадания произошёл взрыв на городской ТЭС.