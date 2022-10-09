В Энергодаре восстановили электроснабжение

Власти Энергодара сообщили о возобновлении энергоснабжения города, нарушенного ранее обстрелом со стороны ВСУ. Как говорится в телеграм-канале администрации города, позже планируется восстановить подачу воды и работу сотовой связи.

"Проведена работа по восстановлению электроснабжения города. В квартирах вновь появилась электроэнергия", — говорится в сообщении.