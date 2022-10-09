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9 октября, 18:35

В Энергодаре восстановили электроснабжение

В Администрации Энергодара сообщили о восстановлении энергоснабжения города

<p>Энергодар. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/vrogov/5472" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Рогов</a></p>

Энергодар. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Власти Энергодара сообщили о возобновлении энергоснабжения города, нарушенного ранее обстрелом со стороны ВСУ. Как говорится в телеграм-канале администрации города, позже планируется восстановить подачу воды и работу сотовой связи.

"Проведена работа по восстановлению электроснабжения города. В квартирах вновь появилась электроэнергия", говорится в сообщении.

ВСУ обстреляли пляж и парк Энергодара, ранено 4 мирных жителя

ВСУ обстреляли пляж и парк Энергодара, ранено 4 мирных жителя

Ранее Энергодар оказался обесточен из-за артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что в результате попадания произошёл взрыв на городской ТЭС.

Матвей Шандрыголов

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