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Регион
Опубликовано 9 октября 2022, 18:35
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В Энергодаре восстановили электроснабжение

В Администрации Энергодара сообщили о восстановлении энергоснабжения города

Энергодар. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Энергодар. Фото © Telegram / Владимир Рогов

Власти Энергодара сообщили о возобновлении энергоснабжения города, нарушенного ранее обстрелом со стороны ВСУ. Как говорится в телеграм-канале администрации города, позже планируется восстановить подачу воды и работу сотовой связи.

"Проведена работа по восстановлению электроснабжения города. В квартирах вновь появилась электроэнергия", говорится в сообщении.

ВСУ обстреляли пляж и парк Энергодара, ранено 4 мирных жителя
ВСУ обстреляли пляж и парк Энергодара, ранено 4 мирных жителя

Ранее Энергодар оказался обесточен из-за артиллерийского обстрела со стороны ВСУ. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что в результате попадания произошёл взрыв на городской ТЭС.

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Матвей Шандрыголов
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