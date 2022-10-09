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9 октября, 18:38

Три человека погибли в результате взрыва в Стамбуле

Причиной взрыва в жилом доме в Стамбуле, по предварительным данным, является утечка газа, сообщает агентство Ихлас. По словам губернатора Али Ерлыкая, три человека стали жертвами ЧП.

"Взрыв, предположительно, вызванный утечкой природного газа, произошёл на третьем этаже трёхэтажного здания в Кадыкёе. После взрыва в здании вспыхнул пожар, а в результате взрыва были повреждены окружающие здания и несколько автомобилей", — отмечает агентство.

Ранее стало известно, что инцидент произошёл в районе Кадыкёй. Тогда сообщалось об одном пострадавшем. Пожар был локализован примерно через час после прибытия на место экстренных служб турецкого города. Местные жители были эвакуированы, полиция начала расследование инцидента.

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Семь автомобилей загорелось на парковке в Нижнем Новгороде

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Twitter / martopirlo1

Иван Косицын

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