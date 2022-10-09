Три человека погибли в результате взрыва в Стамбуле
Причиной взрыва в жилом доме в Стамбуле, по предварительным данным, является утечка газа, сообщает агентство Ихлас. По словам губернатора Али Ерлыкая, три человека стали жертвами ЧП.
"Взрыв, предположительно, вызванный утечкой природного газа, произошёл на третьем этаже трёхэтажного здания в Кадыкёе. После взрыва в здании вспыхнул пожар, а в результате взрыва были повреждены окружающие здания и несколько автомобилей", — отмечает агентство.
Ранее стало известно, что инцидент произошёл в районе Кадыкёй. Тогда сообщалось об одном пострадавшем. Пожар был локализован примерно через час после прибытия на место экстренных служб турецкого города. Местные жители были эвакуированы, полиция начала расследование инцидента.
Twitter / martopirlo1