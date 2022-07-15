В Ливии объявили о снятии форс-мажора на нефтяных месторождениях

В Триполи новый глава Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии Фархат Бенгдара объявил о снятии форс-мажора со всех месторождений и нефтеналивных портов.

"Национальная нефтяная корпорация объявляет об отмене форс-мажора и полном прекращении закрытия всех ливийских месторождений и портов с сегодняшнего дня, 15 июля", — подчеркнул Бенгдара на пресс-конференции в Бенгази. Он заявил о планах довести добычу нефти до уровня, предшествующего блокировке месторождений со стороны протестующих.

О смене главы NOC Правительство Ливии заявило 14 июля. Прежнее руководство утверждает, что передача власти произошла под угрозой оружием.