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Регион
Опубликовано 15 июля 2022, 21:54

В Ливии объявили о снятии форс-мажора на нефтяных месторождениях

В Триполи новый глава Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии Фархат Бенгдара объявил о снятии форс-мажора со всех месторождений и нефтеналивных портов.

"Национальная нефтяная корпорация объявляет об отмене форс-мажора и полном прекращении закрытия всех ливийских месторождений и портов с сегодняшнего дня, 15 июля", — подчеркнул Бенгдара на пресс-конференции в Бенгази. Он заявил о планах довести добычу нефти до уровня, предшествующего блокировке месторождений со стороны протестующих.

О смене главы NOC Правительство Ливии заявило 14 июля. Прежнее руководство утверждает, что передача власти произошла под угрозой оружием.

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Работа на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь была остановлена ещё в апреле до 13 июля, в том числе в портах Брега и Зувейтина. Тогда протестующие проникли на объекты корпорации и потребовали от премьера Абделя Хамида Дбейбы передачи власти Фатхи Башаге.

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Анатолий Симоненко
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