В Ливии два порта прекратили отгрузку нефти

В частности, в Меллите неизвестные остановили добычу на месторождении, сырьё из которого экспортируется через эту гавань.

Два ливийских порта — Зуветина и Меллита — прекратили отгрузку нефти из-за протестов, вызванных отказом уйти в отставку премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы, сообщает Reuters.



"Два источника в нефтяном порту Зуветина сообщили, что экспорт туда был приостановлен после того, как протестующие, призывающие премьер-министра Абделя Хамида Дбейбу уйти в отставку, захватили объекты", — сказано в публикации.

Сотрудники порта Зуветина рассказали, что в танкер не удалось загрузить миллион баррелей нефти из-за действий протестующих. А в Меллите неизвестные остановили добычу на месторождении Эль-Фил, сырьё из которого экспортируется через эту гавань.