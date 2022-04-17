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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 18:47

В Ливии два порта прекратили отгрузку нефти

В частности, в Меллите неизвестные остановили добычу на месторождении, сырьё из которого экспортируется через эту гавань.

Два ливийских порта — Зуветина и Меллита — прекратили отгрузку нефти из-за протестов, вызванных отказом уйти в отставку премьер-министра Абделя Хамида Дбейбы, сообщает Reuters.

"Два источника в нефтяном порту Зуветина сообщили, что экспорт туда был приостановлен после того, как протестующие, призывающие премьер-министра Абделя Хамида Дбейбу уйти в отставку, захватили объекты", — сказано в публикации.

Сотрудники порта Зуветина рассказали, что в танкер не удалось загрузить миллион баррелей нефти из-за действий протестующих. А в Меллите неизвестные остановили добычу на месторождении Эль-Фил, сырьё из которого экспортируется через эту гавань.

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Pexels

Никита Осипов
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