Чехия усилила военное присутствие на границе со Словакией

Для дополнительного контроля границы со Словакией из-за роста числа нелегальных мигрантов привлечено более 300 военнослужащих Чехии. Об этом со ссылкой на чешское Минобороны сообщает телеканал CNN Prima.

"Помимо того что Правительство Чехии в связи с резким ростом числа нелегальных мигрантов продлило временный погранрежим на границе со Словакией с 8 октября ещё на 20 дней, до 28 октября, оно также приняло решение о направлении на границу для поддержки полиции 320 военнослужащих", — приводит канал сообщение военного ведомства.

Военные будут выходить в четыре смены вместе с полицейскими не только для контроля ситуации на пограничных переходах, но и на так называемой зелёной границе. Премьер Чехии Петр Фиала, информируя в конце сентября о решении кабмина ввести временный погранрежим на границе со Словакией, сообщил, что только с начала июня до середины сентября через территорию Словакии перебралось 9,5 тысячи мигрантов, тогда как за весь минувший год их число не превысило 1,3 тысячи.

После начала усиленного контроля на границе со Словакией, согласно данным МВД, было задержано ещё несколько сотен нелегальных беженцев. В основном это граждане Сирии, которые через страны Западных Балкан и далее через Венгрию, Словакию и Чехию направляются в Западную Европу, где у многих из них проживают родные и знакомые.