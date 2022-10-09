Пригородные поезда снова пошли по Крымскому мосту
Минтранс: По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов
Минтранс сообщил, что по Крымскому мосту после теракта, который произошёл накануне утром, запущено движение пригородных поездов. Об этом сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев.
"Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов", — приводит слова министра его пресс-служба в телеграм-канале ведомства.
Уже с понедельника, 10 октября, движение пригородных поездов по Крымскому мосту начнёт осуществляться согласно расписанию, добавили в ведомстве.
Накануне Минтранс сообщал, что по Крымскому мосту после взрыва проехал первый пассажирский состав. Тестовые грузовые поезда прошли по Крымскому мосту вечером после ЧП, когда было проведено обследование полотна и конструкций.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". Союз страховщиков оценил ущерб в 500 млн рублей.
Telegram / Минтранс России