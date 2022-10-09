Пригородные поезда снова пошли по Крымскому мосту

Минтранс сообщил, что по Крымскому мосту после теракта, который произошёл накануне утром, запущено движение пригородных поездов. Об этом сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев.

"Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов", — приводит слова министра его пресс-служба в телеграм-канале ведомства.

Уже с понедельника, 10 октября, движение пригородных поездов по Крымскому мосту начнёт осуществляться согласно расписанию, добавили в ведомстве.