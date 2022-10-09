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9 октября, 20:08

Автомобиль разнёс два бара и задавил человека в Испании

Europa Press: В Испании автомобиль протаранил террасы двух баров и задавил человека

Автомобиль снёс террасы двух баров в испанском населённом пункте Хибралеон. В результате инцидента один человек погиб, ещё шестеро получили различные травмы. Об этом сообщает Europa Press.

По данным издания, после ДТП автомобиль скрылся. Причины случившегося пока не разглашаются. Водителя и транспортное средство сейчас разыскивает местная полиция. Гражданская гвардия Испании приступила к расследованию.

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Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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