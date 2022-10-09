Автомобиль разнёс два бара и задавил человека в Испании

Автомобиль снёс террасы двух баров в испанском населённом пункте Хибралеон. В результате инцидента один человек погиб, ещё шестеро получили различные травмы. Об этом сообщает Europa Press.

По данным издания, после ДТП автомобиль скрылся. Причины случившегося пока не разглашаются. Водителя и транспортное средство сейчас разыскивает местная полиция. Гражданская гвардия Испании приступила к расследованию.