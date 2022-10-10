Названы сроки запуска в серию белорусских ноутбуков

Первый белорусский ноутбук поступит в серийное производство в ноябре. Этой информацией поделился гендиректор холдинга "Горизонт" Юрий Предко.

"Серийное и массовое производство начнётся в ноябре. Мы уже получили и заключили контракты, заказы. Сегодня мы создали программу первого уровня. И они установлены будут на компьютерах", — сказал Предко в эфире телеканала СТВ.

Гендиректор "Горизонта" добавил, что в производство также запустят электронный блок, мини-компьютер и мониторы, к концу 2022 года уже можно будет увидеть большинство новинок. Также на предприятии изменили политику продаж: всё производится только под заказ, на склады ничего не отправляется.

Предко отметил, что объём производства и продаж телевизоров в последнее время значительно вырос. Прежде на заводе изготовляли 200 тысяч устройств в год, а теперь такой объём производства закрывается всего за месяц. Также с конца 2021 года на многие продукты "Горизонта" снизилась отпускная цена. Например, на 15% подешевели телевизоры.