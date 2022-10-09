Пять популярных мнений о мужской потенции оказались мифом

Хирург-уролог Марк Гадзиян опроверг пять популярных мифов о мужской потенции. Так, в своём телеграме он отнёс к известным заблуждениям утверждение, что простатит оказывает неблагоприятное воздействие на половой акт.

"Простатит — это воспалительное заболевание предстательной железы, а эрекция связана с наполнением кровеносных сосудов полового члена", — написал Гадзиян.

Медик утверждает также, что спиртное влияет на эрекцию только в том случае, если им сильно злоупотреблять. Нормой он определил не более 150 миллилитров вина или 40 миллилитров крепкого алкоголя.

Опроверг уролог мнение и о том, что лекарство для увеличения потенции можно заменить сельдереем со сметаной. Кроме того, на возбуждение не влияет употребление тыквенных семечек, однако они способствуют улучшению качества сперматозоидов.

Гадзиян добавил, что частые занятия любовью не всегда стимулируют либидо. Что же касается редких половых актов, то они негативно сказываются на гормональном фоне, но и частый секс может вредить потенции из-за усталости.