"Ростов" добыл волевую победу в матче с "Краснодаром"
"Ростов" вырвал победу у "Краснодара" и поднялся на второе место в чемпионате России по футболу
Футбольный клуб "Ростов" в драматическом матче обыграл "Краснодар" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе "Ростов-арена", завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В первом тайме футболистам "Краснодара" удалось дважды отправить мяч в сетку ворот "Ростова". Отличились Олакунле Олусегун, который забил буквально на первых секундах матча, а также Джон Кордоба. Однако во втором тайме игрокам "Ростова" удалось переломить ход поединка. Они не только отыграли два гола, но и вырвали победу. Забитыми мячами в составе победителей отметились Александр Сильянов, Дмитрий Полоз и Алексей Миронов.
После победы "Ростов" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 12 матчах. А "Краснодар" с 21 очком располагается на пятой позиции. В следующем туре "Ростов" примет екатеринбургский "Урал" 14 октября, "Краснодар" на следующий день дома сыграет с грозненским "Ахматом".
Ранее Лайф писал, что ЦСКА и "Динамо" сыграли вничью в столичном дерби в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе "ВЭБ-арена", завершилась со счётом 1:1.
ТАСС / Александр Демьянчук