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9 октября, 20:31

"Ростов" добыл волевую победу в матче с "Краснодаром"

"Ростов" вырвал победу у "Краснодара" и поднялся на второе место в чемпионате России по футболу

Футбольный клуб "Ростов" в драматическом матче обыграл "Краснодар" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе "Ростов-арена", завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В первом тайме футболистам "Краснодара" удалось дважды отправить мяч в сетку ворот "Ростова". Отличились Олакунле Олусегун, который забил буквально на первых секундах матча, а также Джон Кордоба. Однако во втором тайме игрокам "Ростова" удалось переломить ход поединка. Они не только отыграли два гола, но и вырвали победу. Забитыми мячами в составе победителей отметились Александр Сильянов, Дмитрий Полоз и Алексей Миронов.

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После победы "Ростов" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 12 матчах. А "Краснодар" с 21 очком располагается на пятой позиции. В следующем туре "Ростов" примет екатеринбургский "Урал" 14 октября, "Краснодар" на следующий день дома сыграет с грозненским "Ахматом".

Ранее Лайф писал, что ЦСКА и "Динамо" сыграли вничью в столичном дерби в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе "ВЭБ-арена", завершилась со счётом 1:1.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Иван Косицын

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