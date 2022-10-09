"Ростов" добыл волевую победу в матче с "Краснодаром"

Футбольный клуб "Ростов" в драматическом матче обыграл "Краснодар" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе "Ростов-арена", завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В первом тайме футболистам "Краснодара" удалось дважды отправить мяч в сетку ворот "Ростова". Отличились Олакунле Олусегун, который забил буквально на первых секундах матча, а также Джон Кордоба. Однако во втором тайме игрокам "Ростова" удалось переломить ход поединка. Они не только отыграли два гола, но и вырвали победу. Забитыми мячами в составе победителей отметились Александр Сильянов, Дмитрий Полоз и Алексей Миронов.

После победы "Ростов" поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 12 матчах. А "Краснодар" с 21 очком располагается на пятой позиции. В следующем туре "Ростов" примет екатеринбургский "Урал" 14 октября, "Краснодар" на следующий день дома сыграет с грозненским "Ахматом".