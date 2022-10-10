И неясно, в кого выстрелит: Белорусов озадачили пьяные украинские пограничники

Белорусский телеканал ОНТ показал в вечерней программе "Будет дополнено" сюжет о пьяных украинских пограничниках. Ведущий пояснил, что кадры с камер наблюдения на белорусско-украинской границе предоставил государственный пограничный комитет республики.

Телеканал ОНТ показал видео с пьяными украинскими пограничниками на границе с Белоруссией. Видео © t.me / ontnews

"Эпизод первый. Гомельский участок границы Белоруссии и Украины. Бравые украинские бойцы вместо несения службы заняты рыбалкой, которая не обходится без употребления алкогольных напитков", — прокомментировал телеведущий фрагмент видео.

На втором видео люди в форме пограничников курят и показывают неприличные жесты в сторону Белоруссии. Ещё один фрагмент зафиксировал, как двое мужчин в камуфляже, сидя в кустах, направляют оружие в объективы белорусских камер видеонаблюдения.

"На Мозырском участке границы два воина в каком-то стиле гангста-рэперов показывают всё те же неприличные жесты в камеры наблюдения. От такого поведения двуногих, кажется, их четвероногому другу немного стыдно", — сыронизировал ведущий.

Но уже на последнем видеофрагменте видны два украинских бойца: у одного в руках бутылка, а другой идёт шатающейся походкой и падает. Тут уже не до иронии. Ведущий с тревогой заметил, что нетрезвому человеку с оружием может взбрести в голову открыть огонь в сторону кого-либо на белорусской стороне.