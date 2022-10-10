Медведев назвал ответ России на теракт на Крымском мосту
Медведев: Ответом на теракт на Крымском мосту может быть только уничтожение террористов
Российским ответом на теракт Украины против Крымского моста может стать только прямое уничтожение террористов, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России", — заявил политик в письменном интервью журналисту Надане Фридрихсон, опубликованном в её телеграм-канале.
Заказчиком и исполнителем преступления Медведев назвал "несостоявшееся государство Украина". Зампред Совбеза подчеркнул, что инцидент на Крымском мосту является террористическим актом и диверсией, совершёнными "криминальным киевским режимом".
"Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны", — резюмировал он.
Напомним, ещё в середине июля Дмитрий Медведев предупреждал, что в случае атаки на Крым для Киева моментально наступит Судный день без какого-либо шанса на укрытие. Комментируя реплики представителей украинских властей об ударе, зампред Совбеза назвал их "экзальтированными кровавыми клоунами", которые периодически выскакивают с какими-то заявлениями и пытаются угрожать России.
В субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным СК, погибло три человека, сегодня СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее "терактом против критически важной гражданской инфраструктуры РФ", заказчиками которого являлись украинские спецслужбы.
ТАСС / AP / Ekaterina Shtukina