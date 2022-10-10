Медведев назвал ответ России на теракт на Крымском мосту

Российским ответом на теракт Украины против Крымского моста может стать только прямое уничтожение террористов, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России", — заявил политик в письменном интервью журналисту Надане Фридрихсон, опубликованном в её телеграм-канале.

Заказчиком и исполнителем преступления Медведев назвал "несостоявшееся государство Украина". Зампред Совбеза подчеркнул, что инцидент на Крымском мосту является террористическим актом и диверсией, совершёнными "криминальным киевским режимом".

"Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны", — резюмировал он.