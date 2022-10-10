Болтон: Путин станет мишенью для Запада, если применит ядерное оружие

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин станет "законной целью" в случае применения ядерного оружия на Украине. Угрозами он рассыпался в беседе с CBS News.

"Путин — центр принятия решений и контроля Российской армии. То, что мы называем "законная военная цель". Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, он должен знать, что он среди списка наших целей на такой случай", — сказал Болтон.

Своё заявление экс-представитель американской администрации сделал в контексте беседы о перспективах применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта и об ответе Вашингтона, если такое случится.