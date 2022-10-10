Болтон: Путин станет мишенью для Запада, если применит ядерное оружие
Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин станет "законной целью" в случае применения ядерного оружия на Украине. Угрозами он рассыпался в беседе с CBS News.
"Путин — центр принятия решений и контроля Российской армии. То, что мы называем "законная военная цель". Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, он должен знать, что он среди списка наших целей на такой случай", — сказал Болтон.
Своё заявление экс-представитель американской администрации сделал в контексте беседы о перспективах применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта и об ответе Вашингтона, если такое случится.
"Я думаю, мы должны публично дать это ясно понять не только Путину, но и руководству России, жителям России: если Путин санкционирует применение ядерного оружия, он подпишет собственную предсмертную записку", — добавил Болтон.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир сейчас впервые со времён Карибского кризиса столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия. Он признался, что не может представить ситуацию, при которой его задействование "не закончилось бы армагеддоном". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что слова Байдена не опирались на новые данные американской разведки, которая по-прежнему не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. Заявление президента США озадачило и американских силовиков.
ТАСС / Юрий Орешкин / БелТА