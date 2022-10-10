Вице-президент Венесуэлы сообщил о 22 жертвах наводнения в Арагуа

После наводнения в штате Арагуа в Венесуэле погибло по меньшей мере 22 человека, ещё 52 числятся пропавшими без вести. Эти сведения в эфире телеканала VTV привела вице-президент Делси Родригес.

"Был большой оползень в центральной части Техерии, в бейсбольном секторе пять ручьёв вышли из берегов, есть значительные человеческие жертвы. На данный момент обнаружены 22 погибших, более 52 пропали без вести", — сказала чиновница, передаёт РИА "Новости".

Ранее в Карибском море прошёл ураган "Джулия", который повлёк за собой мощные проливные дожди на севере Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро распорядился развернуть в штате Арагуа масштабную поисково-спасательную операцию с участием вооружённых сил.