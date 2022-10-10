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9 октября, 22:25

Kossuth: В Венгрии призвали ЕК пересмотреть санкционную политику против России

Глава Ассоциации венгерских городов Карой Сита призвал председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен изменить санкционную политику ЕС в отношении России.

"Сегодня стало ясно, что санкции не привели к прекращению войны и не достигли своей цели", — заявил Сита в эфире радиостанции Kossuth.

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Глава ассоциации сообщил, что попросил коллег поддержать призыв о пересмотре санкционной политики Евросоюза. Вместе с тем Сита заявил об отрицательном отношении к российской спецоперации на Украине. Он, по его словам, выступает за оказание помощи украинским беженцам.

Ранее ЕС утвердил восьмой пакет антироссийских санкций, в него включён ценовой потолок на нефть. Также европейцы ввели запрет на импорт определённых видов стальной продукции, пластика и химикатов, драгметаллов, бумаги, сигарет, косметики, на оказание IT-услуг и юридических услуг российским организациям.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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