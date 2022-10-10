Вильфанд предупредил россиян о надвигающихся дождях и ураганах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о надвигающейся непогоде в ряде регионов России. На Магаданскую область обрушится ураганный ветер, на Якутию — метели, а на Приморье и Хабаровский край — сильные дожди, сообщил он.

"Очень негативно сказывается циклоническая деятельность в Приморье, на юге Хабаровского края — там сильные и очень сильные дожди и усиление ветра до 23–28 м/с", — продолжил Вильфанд в беседе с ТАСС.

В Магаданской области выпадут осадки. 10 и 11 октября ожидается усиление ветра до 20–22 м/с, а 12-го числа — до 25–30 м/с — это ураганный ветер. На Чукотке ветер усилится до 25 м/с. Хорошей погоды не стоит ждать жителям Краснодарского, Ставропольского краёв, а также Крыма: в этих регионах ожидаются грозы и сильный ветер. Примерно такая же ситуация ожидается в Ростовской области, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Северной Осетии.