В Совбезе РФ пообещали жёсткую реакцию Москвы на видео с батальоном "Азов"

Реакция Москвы на расправу над мирными жителями в Купянске должна быть жёсткой. С таким призывом в интервью журналистке Надане Фридрихсон выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Реакция России? Она, на мой взгляд, в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права", — приводит журналистка слова Медведева в своём телеграм-канале.

Таким образом политик прокомментировал видео из Купянска, которое выложил 9 октября экс-командир нацбатальона "Азов"* Максим Жорин, — на нём запечатлены тела мирных жителей с подписью о расплате. Сам Жорин позднее изменил публикацию, добавив, что видео якобы взято из "телефона оккупанта".

Отвечая на вопрос, какими могут быть последствия для Киева на международном уровне после появления этого видео, Медведев выразил мнение, что международной реакции не будет: ни одна международная организация не справляется с такими задачами.

"А повестку дня в них давно формируют уродцы из западных стран. Но это не значит, что совершённое преступление не будет расследовано. Будет", — предупредил политик.

Ранее сообщалось, что украинских военных обвинили в похищении людей. В пресс-службе Администрации Харьковской области пояснили, что беженцы из Купянска рассказывают страшные вещи, которые происходят в городе после прихода ВСУ.