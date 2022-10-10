Юрист раскрыла алгоритм гашения кредитов для мобилизованных россиян

Закон о праве на кредитные каникулы позволяет мобилизованным россиянам вносить платежи по возможности — никакие пени за просрочку платежа при этом начисляться не будут. А в случае гибели военного или его тяжёлой инвалидности в ходе военных действий кредит просто будет списан, об этом заявила руководитель направления юридической компании a.t.Legal Любовь Боженко.

"Все они и члены их семей получат право приостановить исполнение своих обязательств по кредиту, заключённому до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО (начиная с 24 февраля 2022 года). Кредитные каникулы предоставляются на весь срок службы плюс 30 дней", — уточнила специалист в беседе с агентством "Прайм".

Для получения права на отсрочку по кредитам заёмщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора и подать заявление. Сделать это надо не позднее 31 декабря 2023 года. Если он находился в больнице с заболеванием или ранением, полученным в ходе СВО, льготный период продлевается, сказала Боженко.

В случае гибели военного или получения инвалидности первой группы обязательства по кредиту прекращаются для него и членов его семьи. Пени по просроченным платежам не начисляются, но можно вносить посильные платежи, добавила юрист.

"В этом случае необходимо заранее побеспокоиться о перечислении кредитных платежей из денежного довольствия военнослужащего. Эти средства могут аккумулироваться на лицевом счёте гражданина, которому заранее следует дать распоряжение банку, в котором открыт данный счёт, о безакцептном списании долга по кредиту", — резюмировала Боженко.