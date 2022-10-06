Доверяй и завещай: Что нужно успеть оформить мобилизованным перед отправкой После получения повестки времени остаётся мало, а нужно успеть многое. Например, передать важные дела доверенному лицу, подумать о разных вариантах. О чём побеспокоиться в первую очередь? 5 октября, 21:40 Обложка © ТАСС / Евгений Курсков

Призывная кампания по частичной мобилизации усилила нагрузку на большинство нотариальных контор. Некоторые граждане, даже не получив повестки о призыве на военную службу, решили оформить документы, которые, по их мнению, помогут защитить и самого мобилизованного, и его близких от непредвиденных обстоятельств. Ведь в период службы мобилизованный вряд ли сможет распоряжаться оставленным дома имуществом, включая недвижимость, и счётом в банке. Не говоря уже о том, что находящийся в зоне боевых действий человек не защищён от непредвиденных обстоятельств, например, ранения или смерти. Однако практикующие юристы и нотариусы в один голос заявляют, что обойтись только доверенностью на право представлять интересы современный человек не может. Поэтому перечень документов, которые следует подготовить для своих родных, может быть разным в зависимости от жизненной ситуации.

Всё о доверенностях

Часть россиян считает, что все проблемы можно решить, составив некую "генеральную доверенность на всё", и тем самым передать полномочия другому человеку, однако на самом деле это не так. Даже если в тексте оформленной доверенности указаны общие фразы, теоретически трактуемые как всеобъемлющее представление интересов доверителя, эту бумагу могут не принять для совершения сделок дарения, при обращении за дубликатами свидетельств в органах ЗАГС или для подачи некоторых видов исков.

— В настоящее время большинство нотариусов оформляют стандартные доверенности на представление интересов с правом ограниченно распоряжаться имуществом, банковскими счетами, совершать сделки и общаться с государственными органами, но такие формулировки могут быть недостаточными, — отметил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Например, если в доверительном документе не указано, что предоставляется право продлевать вклад или вести переговоры об изменении условий кредитования, то банк это делать и не будет. Такая же ситуация, если мобилизованный получит наследство — нотариус не сможет оформить на него права, если такая возможность не будет отдельно указана в доверенности, оставленной тому, кто будет вести дела (родственнику, адвокату и т.д. — Прим. Лайфа).

Поэтому правило № 1: оформляя доверенность, обязательно следует подумать о включении в неё специальных полномочий, каких именно — лучше проконсультироваться у нотариуса, достаточно сообщить ему, что вы, например, хотите, чтобы доверенное лицо представляло вас в суде, в банке, в налоговых органах и т.д.

Однако бывают случаи, когда помимо "генеральной доверенности" имеет смысл составить и специальную. Прежде всего это касается так называемых согласий на сопровождение ребёнка бабушкой, учителем, тренером и т.д. в поездке по стране, а ещё нотариально заверенное разрешение может потребоваться при выезде ребёнка за границу с одним родителем (статья 20 закона № 114-ФЗ "О порядке выезда из РФ…").

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Кроме того, в некоторых случаях имеет смысл составить отдельную доверенность на совершение сделок с недвижимостью. Например, это актуально, если предполагается продать/купить долю в квартире или совершить какие-то действия с недвижимостью, принадлежащей ребёнку. Ведь такие сделки обязательно совершать в нотариальной форме (закон 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"), и нотариусу, который будет заверять сделку, также надо понимать пределы полномочий того, кто будет подписывать договор, и вправе ли он получать деньги по данным сделкам. При этом надо помнить, что, согласно статье 188 Гражданского кодекса, гражданин в любое время может отменить доверенность, а доверенное лицо — отказаться от права на предоставленные ему полномочия.

Отсюда правило № 2: во всех доверенностях необходимо указывать срок их действия и запрет либо разрешение на передоверие полномочий.

Проверить завещание

Доверенность действует в период жизни человека, выдавшего этот документ, а завещание — это распоряжение имуществом на случай смерти. И эти документы не взаимосвязаны и не могут заменить друг друга.

Стоит помнить, что если человек не оставляет завещания, то в случае непредвиденных обстоятельств к наследованию призываются лица в порядке очерёдности, установленной законом. И тогда наследниками первой очереди являются: родители, супруга, дети (статья 1142 Гражданского кодекса), и они всё наследуют одновременно и в равных долях. То есть даже если есть "генеральная доверенность", то в случае открытия наследства без завещания всё будет поделено строго по закону (если даже это несправедливо).

— Большинство мобилизованных завещание не составляют, говорят, что, мол, это плохая примета, однако, как подсказывает практика, которая была в пандемию, такой подход — это ошибка, — рассказали Лайфу в одной из столичных нотариальных контор. — В период эпидемии бывало, что никто не был готов, что человека может не стать, а это случалось. И дальние родственники, дети от другого брака и прочие начинали судебные тяжбы с теми, кто жил с умершим и иногда даже не знал о наличии неких претендентов на его имущество.

Кстати, в завещании можно указать не только тех, кто должен получить некое имущество, но и тех, кого завещатель хочет наследства лишить, и нотариус обязан зафиксировать эту волю ( пункт 1 статьи 119 Гражданского кодекса).

Кредитные каникулы

Правительство разъяснило, что кредитные каникулы для участников спецоперации предоставляются на весь период мобилизации или службы и на 30 дней после её окончания. И это значит, что имеет смысл проверить все свои банковские документы и при наличии кредитов подать заявку в своё кредитное учреждение об отсрочке. Кредитор обязан рассмотреть заявление в течение десяти дней. Если за пятнадцать дней он не сообщил заёмщику о решении, льготный период считается запущенным автоматически.

Согласно заявлению Центробанка, кредитные каникулы будут предоставляться как самим участникам СВО, так и членам их семей, но распространяться будут лишь на ранее взятые кредиты и займы, включая ипотеку.

Разобраться с налогами

Если мобилизованный гражданин не является самозанятым или индивидуальным предпринимателем, то он может указать в качестве налогового агента своего родственника и надеяться, что тот оплатит причитающиеся налоги. А вот если призванный по мобилизации является самозанятым или ИП, то ему даже в случае принятие решения о закрытии предприятия (закон этого не требует) всё равно будет выставлен к оплате налог за предыдущий налоговый период. А платить из зоны боевых действий затруднительно. Решить эту проблему можно несколькими способами:

во-первых, в приложении "Мой налог" настроить автоплатежи, этот вариант подходит тем, у кого небольшая деятельность в рамках режима налога на профессиональный доход, так как налоговики спишут с указанного счёта только одну налоговую сумму;

во-вторых, уполномочить кредитную организацию на оплату налогов, этот вариант подходит для тех ИП, которые продолжат свою деятельность.

Кстати, на сегодня уже известно об инициативе властей по поводу мер поддержки мобилизованных ИП и прочих предпринимателей и их работников. Им предлагается предоставлять две недели отсрочки и сохранение статуса собственника, а также освобождение от пеней-штрафов и возможность расторгать обременительные контракты, если их неисполнение связано с призывом. По оценке экспертов, данные меры коснутся примерно 5,8 миллиона россиян (то есть примерно 4% от общего населения страны).

— Разбираться с платежами и налогами лучше самому собственнику, и ему, конечно, нужно выделить на это время, — считает основатель группы компаний "Консалтика" Евгения Забиякина. При этом она обращает внимание на то, что в сегодняшней ситуации вырос срок реагирования контрагентов и клиентов, а значит, тем, кто хочет сохранить бизнес, лучше не откладывать улаживание своих вопросов.

Фото © ТАСС / Александр Артеменков Что в первую очередь нужно оформить мобилизованным? 0 Только доверенности, этого достаточно Доверенности и завещание Не нужно ничего оформлять, государство обо всём подумало

Авторы Максим Греков