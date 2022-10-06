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Доверяй и завещай: Что нужно успеть оформить мобилизованным перед отправкой

После получения повестки времени остаётся мало, а нужно успеть многое. Например, передать важные дела доверенному лицу, подумать о разных вариантах. О чём побеспокоиться в первую очередь?

5 октября, 21:40
<p>Обложка © ТАСС / Евгений Курсков</p>

Обложка © ТАСС / Евгений Курсков

Призывная кампания по частичной мобилизации усилила нагрузку на большинство нотариальных контор. Некоторые граждане, даже не получив повестки о призыве на военную службу, решили оформить документы, которые, по их мнению, помогут защитить и самого мобилизованного, и его близких от непредвиденных обстоятельств. Ведь в период службы мобилизованный вряд ли сможет распоряжаться оставленным дома имуществом, включая недвижимость, и счётом в банке. Не говоря уже о том, что находящийся в зоне боевых действий человек не защищён от непредвиденных обстоятельств, например, ранения или смерти. Однако практикующие юристы и нотариусы в один голос заявляют, что обойтись только доверенностью на право представлять интересы современный человек не может. Поэтому перечень документов, которые следует подготовить для своих родных, может быть разным в зависимости от жизненной ситуации.

Всё о доверенностях

Часть россиян считает, что все проблемы можно решить, составив некую "генеральную доверенность на всё", и тем самым передать полномочия другому человеку, однако на самом деле это не так. Даже если в тексте оформленной доверенности указаны общие фразы, теоретически трактуемые как всеобъемлющее представление интересов доверителя, эту бумагу могут не принять для совершения сделок дарения, при обращении за дубликатами свидетельств в органах ЗАГС или для подачи некоторых видов исков.

В настоящее время большинство нотариусов оформляют стандартные доверенности на представление интересов с правом ограниченно распоряжаться имуществом, банковскими счетами, совершать сделки и общаться с государственными органами, но такие формулировки могут быть недостаточными, — отметил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Например, если в доверительном документе не указано, что предоставляется право продлевать вклад или вести переговоры об изменении условий кредитования, то банк это делать и не будет. Такая же ситуация, если мобилизованный получит наследство — нотариус не сможет оформить на него права, если такая возможность не будет отдельно указана в доверенности, оставленной тому, кто будет вести дела (родственнику, адвокату и т.д. — Прим. Лайфа).

Поэтому правило № 1: оформляя доверенность, обязательно следует подумать о включении в неё специальных полномочий, каких именно — лучше проконсультироваться у нотариуса, достаточно сообщить ему, что вы, например, хотите, чтобы доверенное лицо представляло вас в суде, в банке, в налоговых органах и т.д.

Однако бывают случаи, когда помимо "генеральной доверенности" имеет смысл составить и специальную. Прежде всего это касается так называемых согласий на сопровождение ребёнка бабушкой, учителем, тренером и т.д. в поездке по стране, а ещё нотариально заверенное разрешение может потребоваться при выезде ребёнка за границу с одним родителем (статья 20 закона № 114-ФЗ "О порядке выезда из РФ…").

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Кроме того, в некоторых случаях имеет смысл составить отдельную доверенность на совершение сделок с недвижимостью. Например, это актуально, если предполагается продать/купить долю в квартире или совершить какие-то действия с недвижимостью, принадлежащей ребёнку. Ведь такие сделки обязательно совершать в нотариальной форме (закон 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"), и нотариусу, который будет заверять сделку, также надо понимать пределы полномочий того, кто будет подписывать договор, и вправе ли он получать деньги по данным сделкам. При этом надо помнить, что, согласно статье 188 Гражданского кодекса, гражданин в любое время может отменить доверенность, а доверенное лицо — отказаться от права на предоставленные ему полномочия.

Отсюда правило № 2: во всех доверенностях необходимо указывать срок их действия и запрет либо разрешение на передоверие полномочий.

Проверить завещание

Доверенность действует в период жизни человека, выдавшего этот документ, а завещание — это распоряжение имуществом на случай смерти. И эти документы не взаимосвязаны и не могут заменить друг друга.

Стоит помнить, что если человек не оставляет завещания, то в случае непредвиденных обстоятельств к наследованию призываются лица в порядке очерёдности, установленной законом. И тогда наследниками первой очереди являются: родители, супруга, дети (статья 1142 Гражданского кодекса), и они всё наследуют одновременно и в равных долях. То есть даже если есть "генеральная доверенность", то в случае открытия наследства без завещания всё будет поделено строго по закону (если даже это несправедливо).

Большинство мобилизованных завещание не составляют, говорят, что, мол, это плохая примета, однако, как подсказывает практика, которая была в пандемию, такой подход — это ошибка, — рассказали Лайфу в одной из столичных нотариальных контор. — В период эпидемии бывало, что никто не был готов, что человека может не стать, а это случалось. И дальние родственники, дети от другого брака и прочие начинали судебные тяжбы с теми, кто жил с умершим и иногда даже не знал о наличии неких претендентов на его имущество.

Кстати, в завещании можно указать не только тех, кто должен получить некое имущество, но и тех, кого завещатель хочет наследства лишить, и нотариус обязан зафиксировать эту волю (пункт 1 статьи 119 Гражданского кодекса).

Кредитные каникулы

Правительство разъяснило, что кредитные каникулы для участников спецоперации предоставляются на весь период мобилизации или службы и на 30 дней после её окончания. И это значит, что имеет смысл проверить все свои банковские документы и при наличии кредитов подать заявку в своё кредитное учреждение об отсрочке. Кредитор обязан рассмотреть заявление в течение десяти дней. Если за пятнадцать дней он не сообщил заёмщику о решении, льготный период считается запущенным автоматически.

Согласно заявлению Центробанка, кредитные каникулы будут предоставляться как самим участникам СВО, так и членам их семей, но распространяться будут лишь на ранее взятые кредиты и займы, включая ипотеку.

Как самозанятым и ИП подготовиться к мобилизации

Как самозанятым и ИП подготовиться к мобилизации

Разобраться с налогами

Если мобилизованный гражданин не является самозанятым или индивидуальным предпринимателем, то он может указать в качестве налогового агента своего родственника и надеяться, что тот оплатит причитающиеся налоги. А вот если призванный по мобилизации является самозанятым или ИП, то ему даже в случае принятие решения о закрытии предприятия (закон этого не требует) всё равно будет выставлен к оплате налог за предыдущий налоговый период. А платить из зоны боевых действий затруднительно. Решить эту проблему можно несколькими способами:

во-первых, в приложении "Мой налог" настроить автоплатежи, этот вариант подходит тем, у кого небольшая деятельность в рамках режима налога на профессиональный доход, так как налоговики спишут с указанного счёта только одну налоговую сумму;

во-вторых, уполномочить кредитную организацию на оплату налогов, этот вариант подходит для тех ИП, которые продолжат свою деятельность.

Кстати, на сегодня уже известно об инициативе властей по поводу мер поддержки мобилизованных ИП и прочих предпринимателей и их работников. Им предлагается предоставлять две недели отсрочки и сохранение статуса собственника, а также освобождение от пеней-штрафов и возможность расторгать обременительные контракты, если их неисполнение связано с призывом. По оценке экспертов, данные меры коснутся примерно 5,8 миллиона россиян (то есть примерно 4% от общего населения страны).

Разбираться с платежами и налогами лучше самому собственнику, и ему, конечно, нужно выделить на это время, — считает основатель группы компаний "Консалтика" Евгения Забиякина. При этом она обращает внимание на то, что в сегодняшней ситуации вырос срок реагирования контрагентов и клиентов, а значит, тем, кто хочет сохранить бизнес, лучше не откладывать улаживание своих вопросов.

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Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Что в первую очередь нужно оформить мобилизованным?

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Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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