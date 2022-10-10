Китай ожидает завершения американской гегемонии на фоне энергокризиса в ЕС
Global Times: Энергетический кризис в Европе предвещает падение гегемонии США
Обострение энергетического кризиса на территории Европы и конфликт интересов между Соединёнными Штатами и ЕС предвещают падение американской глобальной гегемонии. Такой вывод делают авторы публикации китайского издания Global Times.
"На фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США", — отмечается в статье.
Несмотря на то что власти США хотели использовать конфликт на Украине для укрепления и расширения сети союзников, между Вашингтоном и Брюсселем возникло огромное расхождение интересов. Среди европейских стран растёт недовольство тем, что США извлекают выгоду из их трудностей. Санкции ЕС против Москвы вынуждают импортировать из Соединённых Штатов большие объёмы СПГ, в то время как американские энергетические гиганты получают сверхприбыль от энергокризиса в Европе, пишет издание.
"Недовольство европейских стран резким ростом цен на СПГ из США обнажает тот факт, что интересы Штатов конфликтуют с интересами многих других стран по всему миру. Эти конфликты указывают на закат американской гегемонии, напоминая, что сейчас уже не то время, когда Вашингтон мог отдавать приказы без какого-либо противодействия", — утверждается в публикации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа будет ощущать негативные последствия отказа от российских энергоресурсов в ближайшие 20 лет. Представитель Кремля напомнил, что европейцы "твердили, как мантру", что им необходимо избавляться от нефти и газа из РФ. В результате их действий сейчас в странах Евросоюза "загибается производство, наступает деиндустриализация".
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