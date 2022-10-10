Китай ожидает завершения американской гегемонии на фоне энергокризиса в ЕС

Обострение энергетического кризиса на территории Европы и конфликт интересов между Соединёнными Штатами и ЕС предвещают падение американской глобальной гегемонии. Такой вывод делают авторы публикации китайского издания Global Times.

"На фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США", — отмечается в статье.

Несмотря на то что власти США хотели использовать конфликт на Украине для укрепления и расширения сети союзников, между Вашингтоном и Брюсселем возникло огромное расхождение интересов. Среди европейских стран растёт недовольство тем, что США извлекают выгоду из их трудностей. Санкции ЕС против Москвы вынуждают импортировать из Соединённых Штатов большие объёмы СПГ, в то время как американские энергетические гиганты получают сверхприбыль от энергокризиса в Европе, пишет издание.

"Недовольство европейских стран резким ростом цен на СПГ из США обнажает тот факт, что интересы Штатов конфликтуют с интересами многих других стран по всему миру. Эти конфликты указывают на закат американской гегемонии, напоминая, что сейчас уже не то время, когда Вашингтон мог отдавать приказы без какого-либо противодействия", — утверждается в публикации.