"Кому-то надо было договариваться": Венгерский политик осадил недовольных его разговором с Лавровым

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил оппозиционным политикам после критики его встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава венгерского МИДа напомнил, что в их квартирах, в отличие от домов в других странах Европы, будет тепло.

"Могу сказать только, что пока "Газпром" поставлял нам всё, что обещал. Они, Россия, поставляли такое количество, о котором я с ними договаривался в вопросах энергии", — заявил Сийярто в эфире канала HírTV.

Встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН глава МИД Венгрии назвал необходимой для достижения договорённостей по поставкам газа.

"Поэтому, когда прекрасные оппозиционные коллеги пишут, что это было глупо, пусть они подумают о том, что, когда у других не будет отопления, в их квартирах оно будет. Потому что кому-то об этом надо было договариваться", — высказался Сийярто, подчеркнув, что дипломатические встречи являются инструментом, "чтобы сделать лучше для страны".