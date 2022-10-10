"Кому-то надо было договариваться": Венгерский политик осадил недовольных его разговором с Лавровым
Глава МИД Венгрии напомнил критикам его встречи с Лавровым о тепле в их домах
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил оппозиционным политикам после критики его встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава венгерского МИДа напомнил, что в их квартирах, в отличие от домов в других странах Европы, будет тепло.
"Могу сказать только, что пока "Газпром" поставлял нам всё, что обещал. Они, Россия, поставляли такое количество, о котором я с ними договаривался в вопросах энергии", — заявил Сийярто в эфире канала HírTV.
Встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН глава МИД Венгрии назвал необходимой для достижения договорённостей по поставкам газа.
"Поэтому, когда прекрасные оппозиционные коллеги пишут, что это было глупо, пусть они подумают о том, что, когда у других не будет отопления, в их квартирах оно будет. Потому что кому-то об этом надо было договариваться", — высказался Сийярто, подчеркнув, что дипломатические встречи являются инструментом, "чтобы сделать лучше для страны".
Ранее Петер Сийярто выразил сожаление, что стал единственным представителем Евросоюза, кто встретился с Сергеем Лавровым на полях ГА ООН в Нью-Йорке. По словам министра, он находится в постоянном контакте с Лавровым, так как считает необходимым продолжать диалог, особенно с учётом нарастающей напряжённости и опасности эскалации конфликта.
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