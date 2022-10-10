В УЕФА сообщили об ошибке в расписании квалификации Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил национальным федерациям Старого Света об ошибке в календаре квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщается на странице Футбольной ассоциации Уэльса в соцсетях.

Жеребьёвка отборочного турнира Евро-2024 прошла в воскресенье в немецком Франкфурте-на-Майне. Отмечалось, что квалификация начнётся 23 марта 2023 года. Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

"С сожалением сообщаем вам, что заметили проблему с календарём, и просим вас не учитывать отправленный список матчей. Новая версия будет выпущена как можно скорее. Приносим извинения за причинённые неудобства", — говорится в заявлении УЕФА.

Как сообщалось ранее, УЕФА не допустил сборную России до жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Соответственно, национальная команда пропустит и сам турнир.