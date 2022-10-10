В УЕФА сообщили об ошибке в расписании квалификации Евро-2024
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил национальным федерациям Старого Света об ошибке в календаре квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщается на странице Футбольной ассоциации Уэльса в соцсетях.
Жеребьёвка отборочного турнира Евро-2024 прошла в воскресенье в немецком Франкфурте-на-Майне. Отмечалось, что квалификация начнётся 23 марта 2023 года. Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
"С сожалением сообщаем вам, что заметили проблему с календарём, и просим вас не учитывать отправленный список матчей. Новая версия будет выпущена как можно скорее. Приносим извинения за причинённые неудобства", — говорится в заявлении УЕФА.
Как сообщалось ранее, УЕФА не допустил сборную России до жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Соответственно, национальная команда пропустит и сам турнир.
Ранее ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не участвует в Лиге наций.
UEFA.com