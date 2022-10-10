Молдавский оппозиционный политик: Перевооружение приведёт страну к нищете

Планы властей Молдавии перевооружаться приведут страну к нищете. Об этом заявил лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор, добавив, что армия республике не нужна. Таким образом политик прокомментировал слова президента Молдавии Майи Санду о том, что Кишинёв в вопросах безопасности должен полагаться на сильную армию, а не на статус нейтралитета в конституции.

"Моё мнение: Молдавии не нужна армия. Мы являемся нейтральным государством. А деньги, которые идут на армию, надо направить на пенсии, на увеличение зарплат. К сожалению, за 30 лет многие, кто находился у руля страны, довели её до нищеты и до тотальной бедности", — сказал Шор в беседе с РИА "Новости".

Шор, говоря об армии, высказал мнение, что она не нужна ещё и потому, что в Конституции чётко прописан нейтралитет. Молдавия, по словам оппозиционера, не должна "ни на кого нападать и ни от кого-то обороняться".

Часть денег он призвал направить на укрепление полиции специального назначения (аналог ОМОНа), а остальные средства пустить на повышение уровня жизни граждан. По словам Шора, главная на сегодня задача — "накормить людей".