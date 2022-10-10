Молдавский оппозиционный политик: Перевооружение приведёт страну к нищете
Планы властей Молдавии перевооружаться приведут страну к нищете. Об этом заявил лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор, добавив, что армия республике не нужна. Таким образом политик прокомментировал слова президента Молдавии Майи Санду о том, что Кишинёв в вопросах безопасности должен полагаться на сильную армию, а не на статус нейтралитета в конституции.
"Моё мнение: Молдавии не нужна армия. Мы являемся нейтральным государством. А деньги, которые идут на армию, надо направить на пенсии, на увеличение зарплат. К сожалению, за 30 лет многие, кто находился у руля страны, довели её до нищеты и до тотальной бедности", — сказал Шор в беседе с РИА "Новости".
Шор, говоря об армии, высказал мнение, что она не нужна ещё и потому, что в Конституции чётко прописан нейтралитет. Молдавия, по словам оппозиционера, не должна "ни на кого нападать и ни от кого-то обороняться".
Часть денег он призвал направить на укрепление полиции специального назначения (аналог ОМОНа), а остальные средства пустить на повышение уровня жизни граждан. По словам Шора, главная на сегодня задача — "накормить людей".
Шор в настоящее время находится за пределами Молдавии, на родине его ждёт заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" он был лишён парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах. Майя Санду, комментируя в СМИ протесты оппозиции, упрекнула судей в затягивании судебного процесса по делу Шора.
Напомним, в Молдавии уже несколько недель проходят акции протеста. Собравшиеся жители страны в ходе последней демонстрации требовали отставки президента Санду и скандировали: "Америка, иди домой!" Накануне митингующие в Кишинёве призывали правительство уйти в отставку и требовали досрочных выборов в парламент.
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