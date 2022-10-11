Командир спецназа "Ахмат" рассказал о потерях ВСУ
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: ВСУ лишились более половины личного состава
Секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов. Обложка @ ТАСС / Река Александр
Армия Украины лишилась больше половины личного состава и техники. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделений "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Территория нашего участка фронта... расширилась до 100 километров, раньше было 56 километров... на нашем участке абсолютно контролируемая ситуация, мы каждый день планомерно уничтожаем противника, двигаемся вперёд... Они уже потеряли более 50 процентов личного состава и точно так же техники", — сообщил Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".
Он считает, что противник будет вынужден освобождать те участки, которые успел занять за последнее время.
Говоря о вчерашних массированных ударах по украинской инфраструктуре, Алаудинов отметил, что Украина долгие восемь лет "испытывала нервы и России, и тех территорий, которые населены русскоязычным населением". Он признался, что ему жаль тех людей, которые стали жертвами ударов, но, если власти Украины сошли с ума и "кидают в топку войны весь свой народ", простые граждане не должны думать, что у них всё будет хорошо, когда "у нас что-то плохо".
Лайф рассказывал, что 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по украине. Так, о взрывах в центре Киева утром 10 октября сообщил мэр Виталий Кличко. Одна ракета упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.