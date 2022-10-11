"Территория нашего участка фронта... расширилась до 100 километров, раньше было 56 километров... на нашем участке абсолютно контролируемая ситуация, мы каждый день планомерно уничтожаем противника, двигаемся вперёд... Они уже потеряли более 50 процентов личного состава и точно так же техники", — сообщил Алаудинов в эфире телеканала "Россия 24".

Говоря о вчерашних массированных ударах по украинской инфраструктуре, Алаудинов отметил, что Украина долгие восемь лет "испытывала нервы и России, и тех территорий, которые населены русскоязычным населением". Он признался, что ему жаль тех людей, которые стали жертвами ударов, но, если власти Украины сошли с ума и "кидают в топку войны весь свой народ", простые граждане не должны думать, что у них всё будет хорошо, когда "у нас что-то плохо".