Проверят психику: Видео с неадекватом, обстрелявшим полицейских в Москве

Главное управление СК РФ по Москве начало следственные действия с мужчиной, который обстрелял полицейских на западе столицы. Ведомство показало видео с задержанным.

Стрельба по полицейским на западе столицы. Видео © ГСУ СКР по Москве

"Очевидцами были вызваны сотрудники полиции. Реализуя умысел посягательства на жизнь прибывших сотрудников правоохранительных органов, обвиняемый продолжил производить выстрелы из ружья по патрульной машине, после чего, выбежав из подъезда, стал стрелять в сторону сотрудников", — сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве.

При обыске в квартире фигуранта изъяты травматическое оружие, патроны и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Назначены баллистические, дактилоскопические, генетические, судебно-медицинские и другие экспертизы. Ему предъявлено обвинение по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хулиганстве.

Будет проверено и психическое состояние мужчины. Полицейские хотят ходатайствовать о заключении его под стражу.