Небензя: Цель НАТО — победить или ослабить Россию

НАТО давно преследует цель победить или ослабить Россию. И на самом деле именно с таким намерением Украину использует сейчас Североатлантический альянс. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"НАТО, с которым мы на самом деле столкнулись на Украине, нужна исключительно эскалация конфликта как ступень к заветному плану, вынашивавшемуся и готовившемуся много лет: победить или хотя бы ослабить Россию", — сказал Небензя, выступая на посвящённой украинскому кризису спецсессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.