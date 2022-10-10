Небензя: Цель НАТО — победить или ослабить Россию
НАТО давно преследует цель победить или ослабить Россию. И на самом деле именно с таким намерением Украину использует сейчас Североатлантический альянс. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"НАТО, с которым мы на самом деле столкнулись на Украине, нужна исключительно эскалация конфликта как ступень к заветному плану, вынашивавшемуся и готовившемуся много лет: победить или хотя бы ослабить Россию", — сказал Небензя, выступая на посвящённой украинскому кризису спецсессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.
Ранее Лайф писал, что депутат Шеремет призвал "погасить" способствующие украинской разведке спутники НАТО, в том числе и боевой лазерный комплекс "Пересвет". По словам депутата, в РФ есть оружие, которое может это сделать.