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10 октября, 20:50

Небензя: Цель НАТО — победить или ослабить Россию

НАТО давно преследует цель победить или ослабить Россию. И на самом деле именно с таким намерением Украину использует сейчас Североатлантический альянс. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"НАТО, с которым мы на самом деле столкнулись на Украине, нужна исключительно эскалация конфликта как ступень к заветному плану, вынашивавшемуся и готовившемуся много лет: победить или хотя бы ослабить Россию", сказал Небензя, выступая на посвящённой украинскому кризису спецсессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Военный разведчик США предрёк перебои с поставками оружия НАТО на Украину

Военный разведчик США предрёк перебои с поставками оружия НАТО на Украину

Ранее Лайф писал, что депутат Шеремет призвал "погасить" способствующие украинской разведке спутники НАТО, в том числе и боевой лазерный комплекс "Пересвет". По словам депутата, в РФ есть оружие, которое может это сделать.

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kremlin.ru

Арина Родионова

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