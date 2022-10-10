В Запорожье рассказали, сколько на АЭС отработавшего ядерного топлива

На регулярно обстреливаемой Вооружёнными силами Украины (ВСУ) площадке сухого хранения отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) Запорожской атомной электростанции расположены 174 контейнера. Количество находящихся в них топливных элементов — около четырёх тысяч. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас на этой площадке находятся 174 контейнера, а это — 4 тысячи топливных элементов. 4 тысячи — это очень много", — сказал Рогов во время стрима "Антонимы с Антоном Красовским" в Rutube.

По его словам, ближайшее расстояние, куда попал снаряд, выпущенный ВСУ по СХОЯТ, зафиксировали в 12 метрах от контейнера.

Территория ЗАЭС, расположенной в городе Энергодаре, в том числе площадка СХОЯТ, неоднократно обстреливалась со стороны украинских войск. Киевский режим применял, помимо прочего, артиллерию и беспилотники. Отдельные блоки были повреждены.