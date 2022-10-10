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10 октября, 20:41

В Запорожье рассказали, сколько на АЭС отработавшего ядерного топлива

Рогов: На Запорожской АЭС 4 тысячи отработавших ядерных элементов

На регулярно обстреливаемой Вооружёнными силами Украины (ВСУ) площадке сухого хранения отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ) Запорожской атомной электростанции расположены 174 контейнера. Количество находящихся в них топливных элементов — около четырёх тысяч. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сейчас на этой площадке находятся 174 контейнера, а это 4 тысячи топливных элементов. 4 тысячи это очень много", — сказал Рогов во время стрима "Антонимы с Антоном Красовским" в Rutube.

По его словам, ближайшее расстояние, куда попал снаряд, выпущенный ВСУ по СХОЯТ, зафиксировали в 12 метрах от контейнера.

Территория ЗАЭС, расположенной в городе Энергодаре, в том числе площадка СХОЯТ, неоднократно обстреливалась со стороны украинских войск. Киевский режим применял, помимо прочего, артиллерию и беспилотники. Отдельные блоки были повреждены.

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Ранее Лайф писал, что Рогов предупредил о высоком риске штурма Запорожской АЭС украинскими войсками. Также не сокращается и интенсивность обстрелов территории ЗАЭС. В результате последней атаки была повреждена последняя ЛЭП, которая соединяла АЭС с территорией, подконтрольной Киеву.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Российскую компанию по эксплуатации станции возглавил Олег Романенко. Бывший гендиректор ЗАЭС Игорь Мурашов признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, после чего его выдворили за пределы региона.

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ТАСС / AP

Арина Родионова

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