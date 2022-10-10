В Германии резко выросло количество фирм-банкротов

В Германии число обанкротившихся компаний выросло на треть по сравнению с прошлым годом. Как сообщает Институт экономических исследований имени Лейбница (IWH), это произошло из-за роста цен на важные факторы производства и экономического спада.

"Количество обанкротившихся объединений и корпораций в сентябре было на 34% больше, чем в предыдущем году. Осенью следует ожидать дальнейшего роста числа банкротств", — сказано в сообщении IWH.

В сентябре несостоятельными стали 762 организации. Эксперты предполагают, что в ноябре 2022-го прошлогодние значения могут быть превышены на 40%. По их мнению, в целом за год можно ожидать роста в пределах 12–14%, так как число банкротств в первой половине года было немного ниже по сравнению с прежними показателями.