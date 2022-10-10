"Отбил" у начальницы: Москвич перед мобилизацией забрал девушку с работы ради женитьбы

В Москве мобилизованный молодой человек приехал за своей 19-летней возлюбленной, работающей в сети быстрого питания "Вкусно — и точка", чтобы "выдернуть" её со смены на несколько часов и заехать в ЗАГС, чтобы расписаться. Однако менеджер заведения попыталась помешать планам влюблённых, пишет SHOT. В конфликт пришлось вмешаться правоохранителям.

Москвич перед мобилизацией забирает девушку с работы для бракосочетания. Видео @ SHOT

Эта романтичная история случилась, когда 22-летнего Кирилла, пришедшего по повестке в военкомат, решили немедленно отправить на военную подготовку. Однако мужчине удалось договориться о шестичасовой отсрочке, чтобы успеть связать себя узами брака с любимой. Парню пришлось отправиться на ВДНХ, где находится "Вкусно — и точка", в котором работает его невеста. Но хэппи-энд влюблённых ждал не сразу. Кириллу пришлось вызволять Викторию со смены почти как герою сказок — принцессу из лап дракона. Менеджер заявила, что не отпустит сотрудницу, так как повестка парня — не её проблема, а рабочих рук не хватает. Более того, менеджер вызвала полицейских, однако те, вникнув в ситуацию, оказались на стороне пары.

"Я не хочу её на всю смену забирать. Мы сейчас уедем и приедем", — объяснял Кирилл.

Однако эти слова не возымели эффекта. Тогда он со своим другом, снимавшим всё на камеру, уговорил девушку уйти самовольно. В итоге пара успела добраться до ЗАГСа и заключить брачный союз.