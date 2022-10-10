В ООН решено открыто голосовать по резолюции с осуждением референдумов Донбасса

Генеральная ассамблея ООН одобрила открытое голосование по проекту резолюции, в которой осуждаются референдумы, состоявшиеся в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Россия предлагала провести тайное голосование.

Проект резолюции американский, а с инициативой провести открытое голосование выступила Албания. Как сообщает ТАСС, решение было принято простым большинством: представители 107 стран поддержали предложение, 13 выступили против, 39 воздержались. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва выступала за проведение тайного голосования.