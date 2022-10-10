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10 октября, 19:29

В ООН решено открыто голосовать по резолюции с осуждением референдумов Донбасса

Генеральная ассамблея ООН одобрила открытое голосование по проекту резолюции, в которой осуждаются референдумы, состоявшиеся в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Россия предлагала провести тайное голосование.

Проект резолюции американский, а с инициативой провести открытое голосование выступила Албания. Как сообщает ТАСС, решение было принято простым большинством: представители 107 стран поддержали предложение, 13 выступили против, 39 воздержались. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва выступала за проведение тайного голосования.

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Лайф рассказывал, что 30 сентября Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН, заблокировав принятие другой резолюции, осуждающей референдумы, проведённые в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях.

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Flickr / un_photo

Андрей Григорьев

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