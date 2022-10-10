В ООН решено открыто голосовать по резолюции с осуждением референдумов Донбасса
Генеральная ассамблея ООН одобрила открытое голосование по проекту резолюции, в которой осуждаются референдумы, состоявшиеся в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Россия предлагала провести тайное голосование.
Проект резолюции американский, а с инициативой провести открытое голосование выступила Албания. Как сообщает ТАСС, решение было принято простым большинством: представители 107 стран поддержали предложение, 13 выступили против, 39 воздержались. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва выступала за проведение тайного голосования.
Лайф рассказывал, что 30 сентября Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН, заблокировав принятие другой резолюции, осуждающей референдумы, проведённые в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях.
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