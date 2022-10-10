В Калининграде дерзко ограблено отделение банка

В Калининграде полицейские разыскивают мужчину, который похитил полмиллиона рублей из отделения банка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Калининградской области.

Как передаёт агентство, инцидент произошёл 10 октября днём в здании кредитной организации на Интернациональной улице. О каком именно банке идёт речь, в надзорном ведомстве не указывают.