В Калининграде дерзко ограблено отделение банка
В Калининграде вооружённый грабитель вынес полмиллиона рублей из банка
В Калининграде полицейские разыскивают мужчину, который похитил полмиллиона рублей из отделения банка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Калининградской области.
Как передаёт агентство, инцидент произошёл 10 октября днём в здании кредитной организации на Интернациональной улице. О каком именно банке идёт речь, в надзорном ведомстве не указывают.
Злоумышленник в очках и капюшоне зашёл в отделение, показал кассиру нечто похожее на гранату и потребовал выдать все деньги. В противном случае он пообещал устроить в здании взрыв. Сотрудница банка выполнила требования грабителя, после чего тот скрылся. Никто не пострадал.
Ранее Лайф сообщал, что в Орске трое неизвестных напали на сотрудников инкассации почтовой сети и забрали из служебной машины крупную сумму денег. Грабители попытались скрыться, но инкассаторам удалось настигнуть их. Тогда один преступник начал отстреливаться и ранил в живот сотрудника инкассации, после чего тот скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело. Один злоумышленник покончил с собой при задержании.
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