На Центральную Америку обрушился шторм "Джулия", семь человек погибли
На Центральную Америку обрушился шторм "Джулия", из-за масштабных наводнений погибло семь человек. Об этом сообщает издание El Salvador.
Наводнения из-за шторма "Джулия" в Центральной Америке. Видео © Twitter / Punto105 [105.3 FM]
"Семь человек погибли и более тысячи были эвакуированы из-за обильных осадков, которые принёс в Сальвадор шторм "Джулия", — сказано в публикации СМИ.
Уточняется, что государства Центральной Америки настигли и оползни. Региональные власти уже обсуждают введение режима чрезвычайной ситуации. В соцсетях опубликовано видео с последствиями непогоды. Сообщается, что власти начинают эвакуировать людей, живущих у реки рядом с портовым городом Ла-Либертад. Предполагается, что вода совсем скоро выйдет из берегов.
Отметим, что циклон "Джулия" сначала пришёл в Никарагуа, стихия обрушилась на страну утром 9 октября, затем она ослабла до тропического шторма. На данный момент буря движется вдоль побережья Гватемалы к акватории Мексики.
Ранее Лайф писал, что после наводнения в штате Арагуа в Венесуэле погибло по меньшей мере 22 человека, ещё 52 числятся пропавшими без вести. Эти сведения привела вице-президент Делси Родригес.
Twitter / Punto105 [105.3 FM]