На Центральную Америку обрушился шторм "Джулия", семь человек погибли

На Центральную Америку обрушился шторм "Джулия", из-за масштабных наводнений погибло семь человек. Об этом сообщает издание El Salvador.

Наводнения из-за шторма "Джулия" в Центральной Америке. Видео © Twitter / Punto105 [105.3 FM]

"Семь человек погибли и более тысячи были эвакуированы из-за обильных осадков, которые принёс в Сальвадор шторм "Джулия", — сказано в публикации СМИ.

Уточняется, что государства Центральной Америки настигли и оползни. Региональные власти уже обсуждают введение режима чрезвычайной ситуации. В соцсетях опубликовано видео с последствиями непогоды. Сообщается, что власти начинают эвакуировать людей, живущих у реки рядом с портовым городом Ла-Либертад. Предполагается, что вода совсем скоро выйдет из берегов.

Отметим, что циклон "Джулия" сначала пришёл в Никарагуа, стихия обрушилась на страну утром 9 октября, затем она ослабла до тропического шторма. На данный момент буря движется вдоль побережья Гватемалы к акватории Мексики.