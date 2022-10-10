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10 октября, 18:47

На Центральную Америку обрушился шторм "Джулия", семь человек погибли

На Центральную Америку обрушился шторм "Джулия", из-за масштабных наводнений погибло семь человек. Об этом сообщает издание El Salvador.

Наводнения из-за шторма "Джулия" в Центральной Америке. Видео © Twitter / Punto105 [105.3 FM]

"Семь человек погибли и более тысячи были эвакуированы из-за обильных осадков, которые принёс в Сальвадор шторм "Джулия", — сказано в публикации СМИ.

Уточняется, что государства Центральной Америки настигли и оползни. Региональные власти уже обсуждают введение режима чрезвычайной ситуации. В соцсетях опубликовано видео с последствиями непогоды. Сообщается, что власти начинают эвакуировать людей, живущих у реки рядом с портовым городом Ла-Либертад. Предполагается, что вода совсем скоро выйдет из берегов.

Отметим, что циклон "Джулия" сначала пришёл в Никарагуа, стихия обрушилась на страну утром 9 октября, затем она ослабла до тропического шторма. На данный момент буря движется вдоль побережья Гватемалы к акватории Мексики.

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Ранее Лайф писал, что после наводнения в штате Арагуа в Венесуэле погибло по меньшей мере 22 человека, ещё 52 числятся пропавшими без вести. Эти сведения привела вице-президент Делси Родригес.

Обложка ©

Twitter / Punto105 [105.3 FM]

Никита Осипов

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