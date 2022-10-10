"Ничего, кроме лицемерия": Захарова назвала фальшивыми призывы США к мирным переговорам по Украине

"Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам "стратегическое поражение", за этими фальшивыми призывами к миру не стоит", — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кёрби заявил, что Вашингтон хочет как можно скорее урегулировать конфликт на Украине. При этом он озвучил свою версию событий, по которой началу переговоров якобы препятствует не Киев, а Москва. По его словам, РФ якобы не демонстрирует каких-либо сигналов о готовности к этому, хотя российская сторона уже не раз призывала Киев сесть за стол.