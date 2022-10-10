"Ничего, кроме лицемерия": Захарова назвала фальшивыми призывы США к мирным переговорам по Украине
Захарова назвала лицемерием призывы США к мирным переговорам по Украине
Призывы Соединённых Штатов к мирным переговорам по Украине являются лицемерием. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавнее заявление представителя Белого дома.
"Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам "стратегическое поражение", за этими фальшивыми призывами к миру не стоит", — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Дипломат подчеркнула, что призывы Вашингтона звучат на фоне продолжающихся поставок оружия киевскому режиму. По её словам, чем дольше американцы будут поощрять подрывную деятельность украинцев, тем проблематичнее окажется поиск дипломатических путей урегулирования.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кёрби заявил, что Вашингтон хочет как можно скорее урегулировать конфликт на Украине. При этом он озвучил свою версию событий, по которой началу переговоров якобы препятствует не Киев, а Москва. По его словам, РФ якобы не демонстрирует каких-либо сигналов о готовности к этому, хотя российская сторона уже не раз призывала Киев сесть за стол.
Telegram / МИД России