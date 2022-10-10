В Таджикистане стартовали военные учения ОДКБ "Рубеж"

В Таджикистане стартовали учения Коллективных сил быстрого развёртывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022". Их цель — повысить готовность войск ОДКБ к обеспечению коллективной безопасности, сообщает пресс-служба организации.

Активная фаза манёвров пройдёт на полигоне Харбмайдон 17–21 октября. Планируется, что в "Рубеже" примут участие около одной тысячи бойцов и свыше 300 единиц военной техники, включая самолёты, вертолёты и беспилотники. В рамках учений военнослужащие должны отработать отражение агрессии незаконных вооружённых формирований против одного государства – участника ОДКБ.