ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 17:39
11195

Байден заявил, что хочет привлечь Путина к ответственности

Байден: Западные страны планируют усилить давление на Россию и продолжить помогать Украине

Западные страны планируют усилить давление на Москву и продолжить помогать Киеву. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена на сайте Белого дома. Так американский лидер отреагировал на нанесение Россией массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в ответ на совершённый властями Незалежной теракт на Крымском мосту.

"Эти нападения [со стороны России] только укрепляют нашу приверженность тому, чтобы помогать народу Украины столько, сколько потребуется. Вместе с нашими союзниками и партнёрами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за её агрессию", — сказано в сообщении.

Байден также отметил, что Вашингтон намерен привлечь президента РФ Владимира Путина и Россию к ответственности "за зверства и военные преступления". Кроме того, США и в будущем будут оказывать поддержку "украинским силам" для "защиты страны и свободы", говорится в заявлении.

В США осудили Байдена за помощь Зеленскому
В США осудили Байдена за помощь Зеленскому

Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. Одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.

BannerImage

shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Джо Байден
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar