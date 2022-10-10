Байден заявил, что хочет привлечь Путина к ответственности
Байден: Западные страны планируют усилить давление на Россию и продолжить помогать Украине
Западные страны планируют усилить давление на Москву и продолжить помогать Киеву. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена на сайте Белого дома. Так американский лидер отреагировал на нанесение Россией массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в ответ на совершённый властями Незалежной теракт на Крымском мосту.
"Эти нападения [со стороны России] только укрепляют нашу приверженность тому, чтобы помогать народу Украины столько, сколько потребуется. Вместе с нашими союзниками и партнёрами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за её агрессию", — сказано в сообщении.
Байден также отметил, что Вашингтон намерен привлечь президента РФ Владимира Путина и Россию к ответственности "за зверства и военные преступления". Кроме того, США и в будущем будут оказывать поддержку "украинским силам" для "защиты страны и свободы", говорится в заявлении.
Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. Одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.
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