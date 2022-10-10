Байден заявил, что хочет привлечь Путина к ответственности

Западные страны планируют усилить давление на Москву и продолжить помогать Киеву. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена на сайте Белого дома. Так американский лидер отреагировал на нанесение Россией массированного удара по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в ответ на совершённый властями Незалежной теракт на Крымском мосту.

"Эти нападения [со стороны России] только укрепляют нашу приверженность тому, чтобы помогать народу Украины столько, сколько потребуется. Вместе с нашими союзниками и партнёрами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за её агрессию", — сказано в сообщении.