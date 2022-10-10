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10 октября, 17:10

В США осудили Байдена за помощь Зеленскому

Американский ветеран Брэдли раскритиковал Байдена за многомиллиардную помощь Украине

Американский ветеран и политик из штата Калифорния Джеймс Брэдли осудил планы президента США Джо Байдена предоставить Украине, в частности лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому, многомиллиардную помощь. Он пояснил, что в Штатах есть внутренние нерешённые проблемы, на которые и следовало бы обратить внимание нынешнему хозяину Овального кабинета.

"К концу этого года Джо Байден передаст Зеленскому сто миллиардов долларов из наших денег. Между тем наша собственная граница находится в опасности. Получается, что американский президент не руководит собственной страной?" — написал Брэдли в "Твиттере".

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Как ранее писал Лайф, ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи заявила, что США стали копилкой для Украины из-за ошибок Байдена. Она также отметила, что президент США ведёт провальную внешнюю политику и постоянно уступает Китаю.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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