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Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 17:10
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В США осудили Байдена за помощь Зеленскому

Американский ветеран Брэдли раскритиковал Байдена за многомиллиардную помощь Украине

Американский ветеран и политик из штата Калифорния Джеймс Брэдли осудил планы президента США Джо Байдена предоставить Украине, в частности лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому, многомиллиардную помощь. Он пояснил, что в Штатах есть внутренние нерешённые проблемы, на которые и следовало бы обратить внимание нынешнему хозяину Овального кабинета.

"К концу этого года Джо Байден передаст Зеленскому сто миллиардов долларов из наших денег. Между тем наша собственная граница находится в опасности. Получается, что американский президент не руководит собственной страной?" — написал Брэдли в "Твиттере".

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Как ранее писал Лайф, ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи заявила, что США стали копилкой для Украины из-за ошибок Байдена. Она также отметила, что президент США ведёт провальную внешнюю политику и постоянно уступает Китаю.

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Никита Осипов
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