Американский ветеран и политик из штата Калифорния Джеймс Брэдли осудил планы президента США Джо Байдена предоставить Украине, в частности лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому, многомиллиардную помощь. Он пояснил, что в Штатах есть внутренние нерешённые проблемы, на которые и следовало бы обратить внимание нынешнему хозяину Овального кабинета.

"К концу этого года Джо Байден передаст Зеленскому сто миллиардов долларов из наших денег. Между тем наша собственная граница находится в опасности. Получается, что американский президент не руководит собственной страной?" — написал Брэдли в "Твиттере".