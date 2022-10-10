Украина приостановит экспорт электроэнергии в страны Евросоюза с 11 октября
Украина с 11 октября приостановит экспорт электроэнергии в государства Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики страны.
"Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", — сказано в сообщении.
Согласно заявлению, Украина поставляла электроэнергию отдельными линиями в Молдавию и Польшу и тем самым "поддерживала стабильность европейской энергосистемы". В министерстве также отметили, что Киев выполнял свои обязательства перед зарубежными партнёрами даже после приостановки работы Запорожской АЭС.
Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. Одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.
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