НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 октября, 16:47
4500

Украина приостановит экспорт электроэнергии в страны Евросоюза с 11 октября

Украина с 11 октября приостановит экспорт электроэнергии в государства Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики страны.

"Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", — сказано в сообщении.

Согласно заявлению, Украина поставляла электроэнергию отдельными линиями в Молдавию и Польшу и тем самым "поддерживала стабильность европейской энергосистемы". В министерстве также отметили, что Киев выполнял свои обязательства перед зарубежными партнёрами даже после приостановки работы Запорожской АЭС.

Мировые цены на пшеницу взлетели после ударов по Украине

Мировые цены на пшеницу взлетели после ударов по Украине

Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. Одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксировали во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров