Украина приостановит экспорт электроэнергии в страны Евросоюза с 11 октября

Украина с 11 октября приостановит экспорт электроэнергии в государства Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики страны.

"Сегодняшние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", — сказано в сообщении.