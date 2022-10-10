НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 октября, 16:46

Зеленский обсудил с Трасс поддержку Украины и изоляцию России

Зеленский провёл телефонный разговор с Трасс о военной помощи Украине

Президент Украины заявил о недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. По его словам, они обсуждали военную поддержку Киева с британской стороны и изоляцию России.

"Рассчитываем на лидерство Великобритании в консолидации международной политической и оборонной поддержки Украины, в том числе по защите нашего неба, а также в дальнейшей изоляции России", написал Владимир Зеленский в "Твиттере".

"Хвост пытается вилять собакой": Белый дом привёл в ярость истеричный шантаж Зеленского

"Хвост пытается вилять собакой": Белый дом привёл в ярость истеричный шантаж Зеленского

Ранее украинский лидер провёл срочные консультации с президентом Польши Анджеем Дудой в связи с сериями взрывов на территории Украины.

Обложка ©

Офис президента Украины

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров