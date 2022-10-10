Зеленский обсудил с Трасс поддержку Украины и изоляцию России

Президент Украины заявил о недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. По его словам, они обсуждали военную поддержку Киева с британской стороны и изоляцию России.

"Рассчитываем на лидерство Великобритании в консолидации международной политической и оборонной поддержки Украины, в том числе по защите нашего неба, а также в дальнейшей изоляции России", — написал Владимир Зеленский в "Твиттере".