Зеленский проводит срочные консультации с Дудой
Президенты Польши и Украины — Анджей Дуда и Владимир Зеленский — проводят срочные консультации в связи с сериями взрывов на территории Незалежной. Об этом сообщает пресс-служба польского лидера.
"После сегодняшних атак на Киев и другие украинские города проходят срочные консультации президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского", — указано в сообщении.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре города. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по столице ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис украинского президента. Взрывы случились во многих областях страны. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары по объектам Украины нанесены по предложению Минобороны.
Офис президента Украины