Теракт на Крымском мосту, организованный киевскими властями, положит конец существованию Украины как государства. Об этом ещё в 2019 году заявлял бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский, пророчества которого сбываются с завидной регулярностью. На предсказание Жириновского обратил внимание сайт kp.ru.

Напомним, о том, что Владимир Вольфович скончался, стало известно 6 апреля. Жириновский был не только политическим тяжеловесом, но и нашим, российским Нострадамусом. Многие из его предсказаний сбылись с удивительной точностью. В частности, речь идёт о российской спецоперации на Украине и объявлении в стране частичной мобилизации. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв с 2005 года работал над книгами с пророчествами Жириновского. Так, в "Пророк 2.0" собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015–2021 годы".