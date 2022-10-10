Всплыло забытое предсказание Жириновского о конце Украины
Жириновский ещё в 2019 году предрёк конец Украины в случае атаки на Крымский мост
Теракт на Крымском мосту, организованный киевскими властями, положит конец существованию Украины как государства. Об этом ещё в 2019 году заявлял бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский, пророчества которого сбываются с завидной регулярностью. На предсказание Жириновского обратил внимание сайт kp.ru.
Так, в июле 2019 года известный российский политик привёл слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который тогда яростно призывал взорвать Крымский мост.
"Возможно, найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать. В таком случае Украина прекратит своё существование как территория, считающая себя государством", — писал тогда лидер либерал-демократов в "Твиттере".
Напомним, о том, что Владимир Вольфович скончался, стало известно 6 апреля. Жириновский был не только политическим тяжеловесом, но и нашим, российским Нострадамусом. Многие из его предсказаний сбылись с удивительной точностью. В частности, речь идёт о российской спецоперации на Украине и объявлении в стране частичной мобилизации. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв с 2005 года работал над книгами с пророчествами Жириновского. Так, в "Пророк 2.0" собраны "уже начавшие сбываться пророчества за 2015–2021 годы".