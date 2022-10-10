ЕС не доверяет информации РФ по теракту на Крымском мосту
В Еврокомиссии заявили о недоверии официальной информации РФ по взрыву на Крымском мосту
Евросоюз не рассматривает официальные сообщения России по взрыву на Крымском мосту, который произошёл 8 октября, как информацию, которая заслуживает доверия. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе.
"Из Москвы поступает столько информации, которая не заслуживает доверия. Мы не видим и не знаем, что там происходит. Я бы не придал даже капельки доверия тому, что они говорят", — сказал он, комментируя информацию о том, что подорвавшийся грузовик проезжал через территорию Болгарии, которая является членом ЕС.
Напомним, что в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По данным Следственного комитета, погибло три человека, но позже СМИ сообщили о пяти жертвах. Двое из них — супруги-гиды из Петербурга. В связи с ЧП на Крымском мосту по поручению президента Владимира Путина была создана правительственная комиссия, её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российский лидер заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины.
Telegram / SHOT