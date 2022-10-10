ЕС не доверяет информации РФ по теракту на Крымском мосту

Евросоюз не рассматривает официальные сообщения России по взрыву на Крымском мосту, который произошёл 8 октября, как информацию, которая заслуживает доверия. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на пресс-конференции в Брюсселе.

"Из Москвы поступает столько информации, которая не заслуживает доверия. Мы не видим и не знаем, что там происходит. Я бы не придал даже капельки доверия тому, что они говорят", — сказал он, комментируя информацию о том, что подорвавшийся грузовик проезжал через территорию Болгарии, которая является членом ЕС.