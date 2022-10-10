Карацев впервые за два месяца вышел во второй круг на турнире АТР

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге турнира во Флоренции переиграл голландца Таллона Грикспора. Призовой фонд соревнований UniCredit Firenze Open, проходящих в зале на хардовом покрытии, составляет 612 тысяч долларов.

При счёте 6:3, 2:1 в пользу Карацева представитель Нидерландов отказался от продолжения встречи из-за травмы. Игра продолжалась чуть более часа. За это время наш спортсмен исполнил два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх, не отдав сопернику ни одной своей подачи.

Отметим, что Карацев вышел во второй круг на турнире АТР впервые с середины августа. С тех пор он проигрывал на старте соревнований на US Open в Нью-Йорке, а также в Меце, Тель-Авиве и Астане.