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Регион
Опубликовано 10 октября 2022, 11:13
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Медведев — об ударах по Украине

Медведев заявил о необходимости полностью демонтировать киевский режим

Российские силы уже "сыграли первый эпизод", нанеся удары по различным областям Украины, но это не конец, заявил в телеграм-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Первый эпизод сыгран. Будут и другие", — написал он.

Медведев подчеркнул, что Украина в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять "постоянную, прямую и явную угрозу" РФ. В этой связи Москва должна не только защитить россиян и охранять границы страны, но и полноценно "демонтировать" украинскую власть.

Удары по инфраструктуре Украины должны отрезвить киевскую власть, уверен политолог
Удары по инфраструктуре Украины должны отрезвить киевскую власть, уверен политолог

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре города. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ударивших по столице ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины, также неподалёку находится офис украинского президента. Взрывы случились во многих областях страны. Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары по объектам Украины нанесены по предложению Минобороны.

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VK / Дмитрий Медведев

Евгения Колесникова
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