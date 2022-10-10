Российские силы уже "сыграли первый эпизод", нанеся удары по различным областям Украины, но это не конец, заявил в телеграм-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Первый эпизод сыгран. Будут и другие", — написал он.