Путин заявил, что удары по объектам Украины нанесены по предложению Минобороны
Удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины были нанесены по предложению Министерства обороны РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.
Путин заявил, что удары по объектам Украины нанесены по предложению Минобороны. Видео © LIFE
"Сегодня утром по предложению Министерства обороны по плану Генерального штаба России нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", — сказал российский лидер.
Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксируют во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры.
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