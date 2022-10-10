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10 октября, 10:18

Путин заявил, что удары по объектам Украины нанесены по предложению Минобороны

Удары по объектам энергетики, военного управления и связи Украины были нанесены по предложению Министерства обороны РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.

Путин заявил, что удары по объектам Украины нанесены по предложению Минобороны. Видео © LIFE

"Сегодня утром по предложению Министерства обороны по плану Генерального штаба России нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", — сказал российский лидер.

Песков — об ударах по Украине: Основные решения в рамках СВО не принимаются без доклада Путину

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Напомним, о взрывах в центре Киева ранее сообщил мэр Виталий Кличко. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, одна из ракет упала на улице Владимирской, где расположены офисы Службы безопасности Украины и украинского президента. Ещё одна ракета ударила рядом с "мостом Кличко" в центре украинской столицы. Взрывы фиксируют во многих областях страны. Ряд крупных городов остался без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры.

Обложка ©

Скриншот LIFE

Варвара Романова

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